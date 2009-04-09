Нардепам предложат тайно проголосовать за досрочные выборы ВР?

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН готов предложить народным депутатам провести тайное голосование о досрочных парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в Чернигове, где находится с рабочей поездкой.

«Я готов предложить Верховной Раде, всему депутатскому корпусу в тайном режиме проголосовать, кто поддерживает идею досрочных парламентских выборов», - сказал В.ЛИТВИН.

Вместе с тем, по мнению спикера, такое голосование должно происходить при отсутствии в сессионном зале политических лидеров.

«Результат такого голосования мы с вами можем спрогнозировать», - отметил В.ЛИТВИН.

Председатель ВР заметил, что сегодня происходит очередной всплеск противостояния и борьбы за власть.

«Я не исключаю в этой связи попыток силового перехвата власти, я имею в виду через попытки подогнать под себя законы таким образом, чтобы решить проблемы трудоустройства тех или иных лиц», - добавил он.