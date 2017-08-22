Порошенко: Украина имеет безвиз с ЕС, а россиянам закрыли возможность ездить в США

Президент Петр Порошенко констатирует получение Украиной безвизового режима со странами Евросоюза и остановку выдачи Соединенными Штатами Америки неиммиграционных виз по всей России на неопределенное время.

Читайте такжеУкраина ведет переговоры о расширении безвиза с рядом стран (список)Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал в городе Изюм Харьковской области во время церемонии открытия моста через реку Северский Донец после капитального ремонта.

«Видите, россиянам в связи с тем, что они выслали американских дипломатов, сейчас американские визы закрывают, а нам безвизовый въезд открывают в страны Евросоюза, и это уже тот Рубикон, это точка невозврата, которая говорит, что никогда больше мы не вернемся ни в Советский Союз, ни в Российскую империю», - убежден он.

Как сообщал УНИАН, США прекратят выдачу виз по всей России на неопределенное время.

«В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией относительно ограничения численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет прекращена. 1 сентября 2017 года эта процедура возобновится в Москве. Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенное время», - сообщали в посольстве США в РФ.