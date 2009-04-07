ЦИК начала подготовку к президентским выборам

Центральная избирательная комиссия начала подготовку к проведению избирательного процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции по поводу передачи ОБСЕ Центризбиркому компьютерной техники для органов государственного реестра Украины заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

«ЦИК уже начал подготовительные мероприятия к подготовке и проведению избирательного процесса, который начнется 27 июня этого года», - сказала она.

По словам Ж.УСЕНКО-ЧЕРНОЙ, является неотложным вопрос принятия изменений к закону о выборах Президента Украины и изменений в госбюджет на 2009 год относительно дополнения недостаточного финансирования на подготовку и проведение выборов.

Она также отметила, что ЦИК однозначно воспринял постановление Верховной Рады о назначении выборов Президента на 25 октября, вступившее в силу.

«ЦИК воспринимает эту дату, которая установлена парламентом, как константу и исходит из того, что такая дата на данный момент является пока еще однозначной”, - сказала Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

В свою очередь, заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА отметил, что постановление парламента подлежит выполнению. «В том случае, если оно будет в установленном порядке поставлено под сомнение, а именно - в Конституционном Суде, если будет решение Конституционного Суда, появятся другие правовые последствия. На сегодня мы живем в одних правовых реалиях, и из этого следует исходить», - сказал он.