Чиновникам "Укрзализныци" объявили подозрение в злоупотреблениях, которые привели к убыткам в $10 миллионов

Детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему заместителю главы «Укрзализныци», чиннис директорам одного из департаментов ПАО «Укрзализныця» и заместителю директора одного из филиалов ПАО «Укрзализныця». Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Чиновников подозревают в совершении преступления, квалифицированного по ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»), должностных лиц подозревают в злоупотреблении служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, вследствие чего Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины недополучила 10,2 миллионов долларов США доходов (по состоянию на дату совершения преступления 97 млн грн).

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"По версии следствия, в начале 2014 года подозреваемые, используя свое служебное положение и являясь членами Тарифной комиссии Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины – коллегиального органа «Укрзализныци», уполномоченного на установление льготных тарифных ставок на осуществление грузовых железнодорожных перевозок – применили без имеющихся на то оснований в пользу ряда экспедиторских организаций льготные тарифные ставки на грузовые перевозки", - говорится в сообщении.

То есть чиновники определили, что тарифы будут льготными, если перевозчики выполнят гарантированные объемы перевозок. Перевозчики условие не выполнили, но льгота все равно была предоставлена.

Решается вопрос об избрании меры пресечения указанным лицам.