Ющенко согласился продлить полномочия парламента Крыма

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон “Об утверждении изменения в статью 22 Конституции Автономной Республики Крым относительно срока полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым”.

Текст закона за подписью главы государства обнародован сегодня на его официальном сайте.

Законом предусматривается увеличение до 5 лет срока полномочий крымского парламента.

Документ вступает в силу со дня его опубликования и вводится в действие со дня назначения, в соответствии с Конституцией и законами Украины, следующих очередных выборов в ВР АРК, которые будут проведены в 2010 году. Действие данного закона не распространяется на депутатов крымского парламента нынешнего созыва.

Согласно предыдущей редакции статьи 22 Конституции срок полномочий крымского парламента был 4 года.