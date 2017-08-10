Суд разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении Арбузова - ГПУ

По ходатайству Генпрокуратуры судом предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении подозреваемого Сергея Арбузова.

Об этом сообщает пресс-служба Управления связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Сообщается, что ГПУ осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту невыполнения покупателем пакета акций ОАО "Укртелеком" – ООО «ЕСУ» условий приватизации по созданию выделенной телекоммуникационной сети специального назначения и незаконного ее финансирования в течение 2012 - 2013 годов за счет средств Государственного бюджета Украины на сумму 220 млн грн.

По указанному уголовному производству 24.04.2017 г. составлено уведомление о подозрении бывшему первому вице-премьер-министру Украины Арбузову в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины, а 26.05.2017 г. он был объявлен в розыск.

«10.08.2017 г. по указанному уголовному производству Печерским районным судом г. Киева удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении подозреваемого С. Арбузова», - сообщили в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, 5 мая 2017 года Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении бывшему первому вице-премьер-министру Украины Сергею Арбузову по делу о приватизации "Укртелекома" и незаконном выделении 220 млн грн бюджетных средств.

Перед тем, в апреле, Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ о наложении ареста на акции телекоммуникационной компании "Укртелеком" и мобильного оператора "Тримоб".

"Управлением ГПУ по противодействию ОПГ ведется производство о незаконном выделении по указанию Януковича 220 млн грн из государственного бюджета Украины и приватизации 93% акций Укртелекома по заниженной на 1,6 млрд грн ценой", - сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Как известно, экс-председатель Национального банка Украины, бывший первый вице-премьер-министр Украины Арбузов был объявлен в розыск Интерпола в 2014 году.

В мае с.г. адвокаты Арбузова заявили, что Интерпол прекратил международный розыск их подзащитного.