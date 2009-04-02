Ющенко: каждый получит свое с точки зрения компетентности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что предложенные им изменения в Конституцию должны обеспечить стабильную и более эффективную работу парламента, органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, В.ЮЩЕНКО заявил в интервью еженедельному журналу «Фокус».

«Пришло время, когда нам нужно высказаться публично и ясно – какой могла бы быть национальная Конституция. Я являюсь человеком партийно незаангажированным, у меня есть только один интерес – сформировать наиболее объективный документ, тогда он получит поддержку», – сказал глава государства. «...Давайте мы пройдем всю процедуру честно и достойно – парламентские слушания, парламентское решение, обратимся к людям», - сказал он.

Президент выразил убеждение, что тема реформирования Конституции должна быть предметом интереса каждого гражданина и выразил надежду, что Верховная Рада поддержит предложенные им шаги. В.ЮЩЕНКО напомнил, что именно с целью обеспечения открытого и прозрачного конституционного процесса он инициировал создание Национальной конституционной комиссии. «Мой главный партнер – 47 млн. украинцев», – убежден глава государства.

«Я честно и сердечно изложил свою позицию и готов каждую строчку этой модели устройства отстаивать. Выигрывают все: мы будем иметь самодостаточное правительство, самодостаточный институт местных органов власти. Мы будем иметь институт президентства, который четко очерчен в своих полномочиях относительно гарантий стабильности, территориальной целостности, внешней политики безопасности, того, что принадлежит Президенту. Каждый получит свое с точки зрения компетентности», – отметил глава государства. По его мнению, парламент в данном случае получает территориальную и политическую представительские миссии. «Политическая представительская миссия берет на себя ту ответственность, которая в компетенции исполнительной власти... С другой стороны мы получаем институт стабильной государственной парламентской власти, которая обеспечивает стабильное сопровождение конституционных государственных институтов», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 31 марта В.ЮЩЕНКО передал председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ проект новой Конституции и попросил рассмотреть его в парламенте как безотлагательный.

В проекте новой Конституции глава государства, среди прочего, предлагает назвать парламент Национальным Собранием Украины, которое будут состоять из Палаты депутатов и Сената, создать институты народной законодательной инициативы, а также институт местной инициативы.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО предлагает запретить одновременное проведение выборов главы государства, народных депутатов и в органы местного самоуправления, а также установить новое административно-территориальное устройство и новые принципы местного самоуправления.