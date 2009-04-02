Эксперты: Россия преуспела в политике изолирования Украины от НАТО

То, что представителей Украины не пригласили на юбилейный саммит НАТО 3-4 апреля, свидетельствует об успешной политике России по изолированию Украины от Североатлантического альянса. В этом единодушны украинские эксперты.

В том, что украинские дипломаты не поедут на саммит в Баден-Баден, Страсбург и Кель, спикер Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич не видит повода для волнения. «Этот саммит – семейное совещание по внутренним проблемам альянса. Украина не могла и не может быть туда приглашена». В свою очередь, представитель группы стратегических студий и студий безопасности Ярослав Матийчик считает, что это - дипломатический провал МИД в отношениях с НАТО. Ведь раньше альянс заверял, что на юбилейном саммите окончательно рассмотрят вопрос предоставления Украине ПДЧ.

Директор Института внешней политики при МИД Украины Григорий Перепелица отмечает, на всех предыдущих саммитах НАТО украинская делегация присутствовала. Он убежден, что Киев не пригласили именно из-за мощного влияния России на Германию и Францию, которые будут принимать саммит по случаю 60-летия основания альянса. Эксперт отмечает, НАТО дало понять Украине, что сближение откладывается.

Поэтому, по мнению Перепелицы, ни на одну строку об Украине в итоговой резолюции альянса нечего и надеяться. «Поскольку этот юбилейный саммит проходит в Германии и Франции и должен подчеркнуть вес этих стран в реформировании альянса, они приложили определенные усилия, чтобы не видеть там Украины. За это руками Германии и Франции проголосовала Россия», - прибавил Григорий Перепелица.

Немецкая волна