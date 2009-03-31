ВР отказалась рассмотреть три антикризисных законопроекта

Верховная Рада Украины отказалась рассмотреть три антикризисных законопроекта.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, депутаты отказались включить в повестку дня правительственный законопроект о внесении изменений в Закон «О государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины относительно безотлагательных мер по обеспечению энергетической безопасности Украины. За включение этого документа в повестку дня проголосовало 207 народных депутатов из необходимых 226.

Также Верховная Рада отказалась рассмотреть правительственный законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения (за него проголосовал 201 из 226) и законопроект о внесении изменений в Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» относительно пересчета пенсий работающим пенсионерам (за него проголосовали 207 депутатов из необходимых 226).