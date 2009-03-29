Газпром отрицает, что поддержал иск RosUkrEnergo против Украины

Информация о том, что ОАО "Газпром" якобы поддержало швейцарского трейдера RosUkrEnergo в судебном разбирательстве против "Нафтогаза Украины" в арбитражном суде Стокгольма, не соответствует действительности, заявил РИА Новостипредставитель управления информации российской компании.

"В конце прошлой недели появились слухи о том, что "Газпром" якобы поддержал одну из сторон в судебном споре об объемах газа в украинских ПХГ. Это не соответствует действительности", - сказал сотрудник управления информации "Газпрома".

Как сообщал УНИАН, 24 марта Стокгольмский арбитражный суд провел предварительное слушание дела по искам швейцарского трейдера "РосУкрЭнерго" (RosUkrEnergo) к НАК "Нафтогаз Украины" о взыскании более 600 миллионов долларов.

Как написала газета "Коммерсант", еще неделю назад их перспектива вызывала сомнение, так как один из акционеров RosUkrEnergo, "Газпром", не поддерживал позицию трейдера и даже исключил его из схемы поставок газа на Украину. Однако, по данным издания, разгоревшийся в начале недели российско-европейско-украинский газовый конфликт заставил бывших партнеров снова консолидировать усилия в суде.