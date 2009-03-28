Экс-изгнанник из СПУ возглавил обком и нацелился на Мороза

Станислав НИКОЛАЕНКО избран председателем Херсонского областного комитета Социалистической партии Украины (СПУ). Избрание состоялось сегодня пленуме Херсонского областного комитета СПУ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сам С.НИКОЛАЕНКО.

«За меня проголосовали 49 участников пленума из 51. Один был против, и один воздержался», - сказал С.НИКОЛАЕНКО.

По его словам предыдущий руководитель Херсонского обкома СПУ, депутат Херсонского облсовета Николай ДМИТРУК добровольно сложил полномочия.

С.НИКОЛАЕНКО также сообщил, что первоочередной своей задачей на новой партийной должности считает подготовку к всеукраинскому съезду СПУ, который назначен на 4 апреля.

«От обкома СПУ поедут 22 кандидата. Наша позиция такова: мы предложим 3 варианта дальнейшей судьбы партии. Первый – оставить все как есть, и выдвинуть Александра МОРОЗА кандидатом в президенты. Тогда он наберет максимум 1% голосов и СПУ может как партия уходить из большой политики. 2–й вариант – это извинения лидеров за свою деятельность и обновление партии. Нужно также избрание лидеров партии максимум на 1 срок не более чем на 2 года. Есть и третий вариант, если Мороз ничего не поймет. Тогда здравомыслящим социалистам придется создавать другую партию. Но тоже на основах социалистической идеологии», - рассказал С.НИКОЛАЕНКО.

Напомним, что 22 марта 2009 г политсовет СПУ лишил С.НИКОЛАЕНКО членства в партии, однако через 2 дня политик был восстановлен решением ряда «первичек» СПУ.

Справка УНИАН. С.НИКОЛАЕНКО Родился в селе Богдановка Знаменского района Кировоградской области. В 1978 году окончил Украинскую сельхозакадемию по специальности "инженер-механик", в 1980-м получил квалификацию "инженер-педагог". В 1991 году получил диплом политолога в Одесском институте политологии и социологии. Кандидат педагогических наук.

С 1994 по 2005 год - народный депутат Украины II, III и IV созывов. Член фракции СПУ.

С февраля 2005 по декабрь 2007 гг. - министр образования и науки Украины в правительствах Юлии ТИМОШЕНКО (с 4 февраля 2005-го), Юрия ЕХАНУРОВА (с 27 сентября 2005-го) и Виктора ЯНУКОВИЧА (с 4 августа 2006-го).