Может ли Конституционный суд признать парламент нелегитимным?

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет о намерении некоторых политических сил реализовать сценарий проведения досрочных выборов через признание нелегитимным нынешнего состава Верховной Рады.

Об этом А.ГРИЦЕНКО сказал сегодня на пресс-конференции во Львове, сообщает пресс-служба народного депутата.

Как пояснил А.ГРИЦЕНКО, суть сценария заключается в том, что через определенные правовые коллизии, имеющиеся в несовершенном украинском законодательстве, Конституционный Суд может признать действующий состав парламента неправомочным.

«Люди, которые разрабатывают такой сценарий, не принадлежат к тем, кто заботится о стране. Это – авантюра с целью перераспределения власти, а не с целью того, чтобы наладить нормальное взаимодействие органов государственной власти», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО. Он также добавил, что досрочные выборы могут быть выгодны “заинтересованным лицам, рейтинг которых в последнее время растет. В том числе – Партии регионов”.

По мнению А.ГРИЦЕНКО, реализация такого сценария повлечет за собой войну судов. “На каждый Печерский суд найдется свой Мукачевский. Судебная система сегодня находится в руках отдельных политиков, что может быть опасным во время выборов”, - отметил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля заместитель главы Секретариата Президента - Представитель Президента в КС Марина СТАВНИЙЧУК сообщила, что Президент Виктор ЮЩЕНКО обратился с представлением в Конституционный Суд с просьбой разъяснить конституционный механизм замены отдельных членов правительства.

М.СТАВНИЙЧУК напомнила, что 16 декабря 2008 года в парламенте было объявлено о создании коалиции. Она отметила, что, по конституционной процедуре, после этого коалиция должна была предложить кандидатуру премьера и членов правительства. Однако, по ее словам, этого не произошло.

По ее словам, после формирования новой коалиции в декабре прошлого года, а также в связи с нынешними намерениями ротации отдельных министров возникает необходимость в разъяснении Конституционным Судом механизма такой ротации.