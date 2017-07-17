Тука: Украине нужно постоянно наращивать мощность своего войска

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью "Апострофу" рассказал о том, какие видит пути возвращения ОРДЛО и Крыма.

«Это совершенно разные и ситуации, и вещи, и территории, и условия возврата (Крым и Донбасс – УНИАН). Абсолютно разные. Я не являюсь сторонником сугубо военного пути возвращения Донбасса. Прежде всего, наше войско еще не настолько мощное, чтобы вступать в противостояние с регулярной российской армией. Да, сейчас наши ребята воюют, делают это самоотверженно и героически. Но в очередной раз призываю: надо вынимать голову из песка и откровенно говорить, что против нас сейчас не действует авиация, против нас сейчас не действуют ракетные виды вооружений, - утверждает Тука. - В состоянии ли мы сейчас полноценно дать отпор в случае использования таких видов вооружений? У меня есть сомнения, что мы сможем дать полноценный отпор в случае применения Россией авиации и РВСН (ракетных войск стратегического назначения – УНИАН). Я уже не говорю про ядерное оружие – просто не верю в то, что возможно его использование. Что делает авиация? Чтобы получить об этом представление, достаточно посмотреть видео из Алеппо».

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Тука утверждает, что Украине нужно постоянно наращивать мощность своего войска.

«Никуда от этого соседа мы не денемся. И он, к сожалению, никуда не исчезнет. Россия – это враг. Враг страшный. Враг коварный. Поэтому нам просто нужно готовиться. А на это нужно время. Время и деньги. Очень большие деньги. Ибо любая армия для любой страны мира – это огромные финансовые затраты», - сказал заместитель министра.

По его мнению, есть другие пути возвращения оккупированных территорий.

«Это пути внешнего воздействия на Российскую Федерацию. Санкции, которые заставили бы ее сделать те или иные действия. Можно сейчас долго друг другу рассказывать, реально это или нереально, ибо есть разные точки зрения. Одни говорят, что дурман великодержавный настолько глубоко засел в головах, что москали готовы воевать даже в лаптях и с балалайками. А другие говорят, что все-таки холодильник побеждает телевизор. Я сторонник второго тезиса. Возможно, это не будет так быстро, как всем бы хотелось. Но и россияне в подавляющем большинстве тоже уже привыкли к более комфортным условиям жизни. Наиболее оптимальный вариант для Украины и, пожалуй, и для всего мира – это вообще прекращение существования России как государства, в таком виде, как сейчас», - убежден Тука.

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По мнению Туки в западном мире обеспокоены судьбой того огромного потенциала, ядерного, химического, бактериологического вооружения, которое имеет Россия.

«Вот чего боятся и европейские, и заокеанские наши союзники и партнеры. Если бы не эти страхи, я убежден, что конец можно было бы положить намного быстрее. Экономическими, прежде всего, санкциями и политическим влиянием. И никоим образом не оружием», - утверждает заместитель министра.

Что касается Крыма, то с точки зрения Туки вероятность возвращения полуострова военным путем - слишком усложнена.

«Я говорил об этом уже: никогда не говори "никогда". Я верю в то, что при жизни увижу крах империи. Именно в этот период мы и вернем Крым», - уверен он.