Акция протеста возле ВР продолжается, но число участников значительно уменьшилось

Акция протеста у здания Верховной Рады Украины продолжается, но количество участников значительно уменьшилось из-за сильного ливня.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас возле парламента находится чуть больше 50 человек, подавляющее большинство укрывается от дождя под навесом сцены.

В то же время около 15 человек в дождевиках находятся у забора, которым огражден центральный вход в парламент. Время от времени кто-то из митингующих бьет палками в металлические бочки.

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Каких-либо активных действий участники акции не предпринимают.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром активисты нескольких партий под зданием Верховной Рады жгли файеры и требовали снятия неприкосновенности с народного депутата от «Оппозиционного блока» Михаила Добкина.

Также около 100 мужчин заняли часть дороги на улице Грушевского возле парламента. Они держали флаги и были одеты в футболки с надписью «Национальный корпус», и также зажигали файеры.

Позже в партии «Национальный корпус» заявили, что между ее активистами и полицейскими началась стычка, правоохранители применили газовые баллончики.

В полиции заявили, что акция протеста у здания Верховной Рады проходила без грубых нарушений общественного порядка.