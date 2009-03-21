Яценюк: где украинские солдаты будут служить – в Сибири?

Народный депутат, глава фонда Open Ukraine, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК призывает политиков прекратить дискуссии о возможности введения в Украине двойного гражданства.

Об этом он сказал в программе «Свобода на «Интере» во время включения из Бельгии, где он принимает участие в Брюссельском форуме.

«Если будет двойное гражданство, где украинские солдаты будут служить – в Сибири или, возможно, на тех территориях, где ведется война с соседней страной? Я хотел бы это очень четко сформулировать: если ты любишь свою страну, если ты настоящий украинец, может ли у тебя хотя бы возникнуть мысль о двойном гражданстве? Поэтому беседу о двойном гражданстве нужно немедленно прекратить», - убежден А.ЯЦЕНЮК.