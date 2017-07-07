Луценко о лишении нардепов неприкосновенности: без Добкина комплект неполный

Генеральный прокурор остался доволен решением Регламентного комитета в отношении депутата Борислава Розенблата и хотел бы быстрого рассмотрения представления насчет Михаила Добкина. Об этом Юрий Луценко сказал после объявления решения комитета, который признал три представления относительно Розенблата обоснованными, пишет "Украинская правда".

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"Мы довольны решением комитета. Сейчас у нас самое большое удовольствие из всех удовольствий последних дней", – сказал Луценко.

Он считает, что на этой неделе комитет наконец начал слушать правоохранителей. По его словам, сейчас происходит "смена политической матрицы".

"Теперь я надеюсь, что вся политическая элита переживет этот катарсис, и Верховная Рада проголосует за все наши представления. При этом я надеюсь, что сессионный зал проголосует за все шесть наших представлений. Ну, без Михаила Добкина комплект неполный", – заявил генпрокурор.

"Мы не сфокусированы на депутатах. Скоро будут расследования в отношении высокопоставленных чиновников других ветвей власти", – пообещал генпрокурор.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отметил также, что следствие по Розенблата шло с июля.

Как сообщал УНИАН, Луценко направил в парламент представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности депутатов Андрея Лозового, Олеся Довгого, Евгения Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова и Михаила Добкина.

3 июля Регламентный комитет Верховной Рады не поддержал представление по Дейдею, заявив, что считает его необоснованным.

4 июля комитет направил Парубию заключение, в котором говорится о “существенных недостатках” в представлении о даче согласия на привлечение Довгого к уголовной ответственности.

5 июля комитет назвал недостаточно обоснованным и направил Парубию представление ГПУ на Лозового.

6 июля комитет назвал недостаточно обоснованным представление ГПУ относительно Полякова и направил соответствующие документы председателю Верховной Рады Андрею Парубию.

Сегодня, 7 июля, комитет признал мотивированными и обоснованными и направил Парубию представление на Розенблата.