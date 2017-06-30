В ООН обеспокоены сверхурочным содержанием подозреваемых в следственных изоляторах Украины

В подкомитете ООН по недопущению пыток заявляют, что в украинских изоляторах временного содержания (ИВС) подозреваемых часто содержат более разрешенного законом срока во избежание ответственности за нанесение побоев таким задержанным.

Об этом во время круглого стола заявил член подкомитета ООН Виктор Захария.

Он заявил, что Уголовный процессуальный кодекс 2012 года улучшил ситуацию с содержанием под стражей подозреваемых, и сейчас значительно меньше людей ожидают приговора суда в следственных изоляторах. Также он отметил, что улучшилось функционирование института бесплатной правовой помощи.

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В то же время в ООН имеют замечания в отношении пыток задержанных. При этом речь идет о задержанных как представителями государства - СБУ, Нацполиции, так и представителями добровольческих батальонов.

Захария заметил, что "многие из таких лиц были подвергнуты пыткам, находясь под контролем СБУ, или же были неофициально задержаны добровольческими батальонами с ведома или с молчаливого согласия официальной власти".

Кроме того, Захария обратил внимание на практику, когда задержанных содержат в ИВС более разрешенного законом срока - 3 суток. По его словам, это делают должностные лица силовых структур, чтобы избежать ответственности за нанесение побоев задержанным, - ждут, пока не исчезнут следы пыток.

Подкомитет ООН призывает власти Украины (органы прокуратуры) проводить расследования таких случаев и не допускать такого впредь.