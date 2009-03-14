У Тимошенко увидели альтернативный источник энергии

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ констатирует, что использование древесины в качестве альтернативного источника энергии приобретает стратегическое значение.

Об этом он сказал на совещании, посвященном проблемам и перспективам развития лесной отрасли, сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что необходимо поставить на промышленную основу организацию производства энергетической щепы непосредственно в лесу. По его словам, правительство будет поддерживать лесную отрасль в вопросах приобретения необходимого оборудования для производства биотоплива из лесной щепы. Кроме того, правительство будет способствовать созданию путей доступа к сырьевым ресурсам.

По словам первого вице-премьера, лесное хозяйство относится к немногим отраслям, объем производства продукции которых в прошлом году возрос, обеспечив поступления в бюджет на 34% больше, чем в 2007 году.