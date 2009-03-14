ВР "ошиблась", позволив монополистам урезать зарплату людям?

Народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам транспорта и связи Геннадий ЗАДИРКО считает ошибочным решение Верховной Рады об уменьшении зарплатного фонда предприятий-монополистов.

Об этом он сообщил в комментарии УНИАН.

«Произошла ошибка, надеюсь, что в ближайшее время мы исправим эту ситуацию. Никто не оставит работников, простых людей в этой ситуации», - сказал он.

По мнению народного депутата, на сегодняшний день не актуален вопрос, который поднимают железнодорожные профсоюзы, относительно возможности проведения акций протеста из-за этого решения ВР. «Не нужно сегодня профсоюзам поднимать флаги и возмущать ситуацию, это та ситуация, когда мы ошиблись, но мы ее исправим», - отметил Г.ЗАДИРКО.

По его словам, для исправления ситуации необходимо внести соответствующие изменения в постановление Верховной Рады от 3 марта. “В принципе, было бы правильно, чтобы эти поправки внес Кабмин, но если он этого не сделает в ближайшее время, это сделает или профильный комитет, или народные депутаты”, - заверил депутат.

Как сообщал УНИАН, 3 марта 2009 года Верховная Рада Украины приняла решение относительно уменьшения в два раза фонда оплаты труда предприятий-монополистов.

В связи с этим решением Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины заявил, что не исключает возможности забастовок, если решение не будет отменено.

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ также выступает за изъятие из принятого 3 марта с.г. Верховной Радой Украины постановления «О мерах по упорядочению отдельных расходов Государственного бюджета Украины» пункта, которым предусматривается уменьшение заработной платы работникам государственных предприятий-монополистов, в частности, «Укрзализныци» и «Укрпочты».