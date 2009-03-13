Тарасюк: порядочный человек не возглавит МИД, пока глава СП - Балога

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции, лидер Народного Руха Украины Борис ТАРАСЮК считает, что порядочный человек вряд ли согласится стать министром иностранных дел, пока Секретариат Президента возглавляет человек “без патриотизма”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Б.ТАРАСЮКА, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

Политик считает, что любой претендент на должность министра иностранных дел должен быть прежде всего профессионалом, специалистом, ведь это есть специфическая сфера государственной деятельности, которая нуждается в профильных знаниях.

«Второе. Это должен быть человек с широким мировоззрением и, безусловно, патриот, который бы проникался интересами Украины, а не каких-либо других государств, как это у нас происходит со стороны представителей «пятой колонны». Третье. Этот человек должен свободно владеть несколькими иностранными языками и, бесспорно, человек, который умеет легко контактировать со своими коллегами и партнерами», - отметил председатель Комитета.

Кроме того, по мнению Б.ТАРАСЮКА, министр иностранных дел должен быть опытным менеджером, ведь речь идет о руководстве не только МИД, но и сетью зарубежных учреждений, которая насчитывает 130 институтов.

Он уточнил, что это «общие критерии, которые должны быть выдвинуты к претенденту на должность министра МИД, но в украинских реалиях есть еще «особые требования».

«Это готовность министра иностранных дел прислушиваться к «советам и инструкциям» от Секретариата Президента. Поэтому нужно еще иметь «гибкую спину», чтобы выполнять все политически мотивированные прихоти СП, как то имело место с циркулярным письмом от МИД», - отметил Б.ТАРАСЮК.

Подытоживая, он отметил, что учитывая эту специфику, он сомневается, что порядочный человек согласится возглавить Министерство иностранных дел, когда Секретариат Президента возглавляет «человек без каких-либо мировоззренческих ценностей и без какого-либо патриотизма к своему государству».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 3 марта освободила Владимира ОГРЫЗКО от должности министра иностранных дел Украины.

Парламентская коалиция 6 марта направила Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО обращение по поводу внесения в Верховную Раду представления о назначении Б.ТАРАСЮКА министром иностранных дел Украины. Б.ТАРАСЮК уже занимал должность министра иностранных дел с февраля 2005 года по февраль 2007 года.

Комментируя это обращение, Б.ТАРАСЮК выражал сомнение, что Президент внесет его кандидатуру на должность министра иностранных дел. Он объяснил это тем, что у него и главы государства несколько отличаются взгляды на внешнюю политику.

Он также сомневался, что даже в случае внесения его кандидатуры сможет нормально работать в МИД. Б.ТАРАСЮК заметил, что такая работа маловероятна в связи с тем, что глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА «раздает политически мотивированные указания МИД».

В ответ В.БАЛОГА посоветовал Б.ТАРАСЮКУ, если он хочет быть реальным кандидатом на должность главы МИД, то “должен осознавать свое место в осуществлении внешней политики государства”.

Президент 17 марта намерен объявить фамилию кандидата на должность министра иностранных дел.