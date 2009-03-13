Ющенко указал трех человек, и с них спросит за демократию в Тернополе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет столкновением тоталитаризма и демократии конфликт вокруг досрочных выборов депутатов Тернопольского областного совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи со студентами Тернопольского национального экономического университета, выразив убеждение, что в регионе восторжествует демократия.

«Николай Васильевич ОНИЩУК (министр юстиции – УНИАН) и люди, сидящие сейчас с ним в первом ряду (заместители главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК и Роман БЕССМЕРТНЫЙ, которые сопровождают В.ЮЩЕНКО в поездке в Тернополь – УНИАН), надеюсь, приложат для этого все усилия. Это мой вам приказ и это то, за что я буду спрашивать», - сказал Президент.

Он также отметил важность позиции местной молодежи в этой ситуации.

«Ваше поведение на выборах в областной совет – это демонстрация силы закона, или мы станем свидетелями и жертвой утраты демократических преобразований. Хотелось бы, чтобы голос демократии в Тернопольской области усилился. Прошу тернополян и жителей области не быть безразличными к тому, что творится в украинской политике. Ведь Тернополь – это, возможно, маленький, но тест: победит в Украине тоталитаризм или мы защитим демократию и свое право выбора», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2008 года Верховная Рада приняла постановление о назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета на 15 марта 2009 года.

Позже в ВР был зарегистрирован проект постановления, одним из авторов которого является лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, “О признании утратившим действие Постановления Верховной Рады "О назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета". Оппоненты Блока Юлии Тимошенко заявляли, что БЮТ стремится отменить выборы в облсовет, потому что боится поражения.

3 марта 2009 года Верховная Рада отменила проведение внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета. За принятие соответствующего постановления проголосовали 292 депутата из 420, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, "за" голосовали 147 депутатов от Партии регионов, 141 депутат от Бюту и 4 от НУНС.

4 марта “Свобода” подала исковое заявление в суд относительно обжалования этого постановления ВР.

11 марта Окружной административный суд Тернопольской области удовлетворил иск областной организации ВО «Свобода» о признании противоправным и отмене решения Тернопольской областной территориальной избирательной комиссии о прекращении избирательного процесса и обязал ТИК провести выборы в Тернопольский областной совет 15 марта 2009 года.

БЮТ обжаловал во Львовском апелляционном суде решение Окружного админсуда Тернопольской области о возобновлении выборов в Тернопольский облсовет, сообщила председатель областной ТИК Наталия ЧУЙКО.

Кроме того, Окружной административный суд Киева запретил Тернопольской избирательной комиссии, всем участковым избирательным комиссиям осуществлять организацию и проведение 15 марта 2009 года внеочередных выборов Тернопольского областного совета.

12 марта председатель Тернопольской облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ заявил, что, по закону о выборах в местные органы самоуправления, внеочередные выборы в облсовет должны состояться 15 марта и область готова их провести, если Львовский апелляционный суд не отменит решения Окружного административного суда Тернопольской области о беспочвенности прекращения избирательного процесса.