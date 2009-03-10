Криль рассказал о «скрытом дефиците Пенсионного фонда»

«Правительство должно сбалансировать доходы и расходы Пенсионного фонда, иначе в ближайшие месяцы денег для пенсионеров может не хватить», – считает народный депутат, лидер "Единого центра" Игорь КРИЛЬ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЕЦ, по мнению политика, сейчас правительство занимается обычным манипулированием цифрами. «Сначала сознательно занижает план поступлений в Пенсионный фонд, а затем красиво рапортует о его перевыполнении», – отметил И.КРИЛЬ.

Лидер "Единого центра" сообщил, что наглядным доказательством этого является ситуация с Пенсионным фондом в январе. «С учетом пенсионных программ, а также предусмотренной бюджетной дотации на покрытие дефицита Пенсионного фонда, объем его собственных поступлений должен составлять около 112 млрд. грн., или, в среднем, 9,3 млрд. грн. в месяц. Это реальны цифры, – объясняет народный депутат. – Вместо этого план поступлений в Пенсионный фонд составлял только 5,5 млрд. Отсюда и перевыполнение. С тем же успехом можно было предусмотреть план в 1 млрд. грн. и перевыполнить его в 7 раз».

По словам И.КРИЛЯ, это - полбеды. «Собственные поступления Пенсионного фонда за январь составили только 6,7 млрд. грн., а за февраль – около 7,3 млрд. грн. Мы видим очевидный разрыв в финансировании, который составляет 2-3 млрд. грн. ежемесячно», - отмечает политик.

«Это значит, – замечает И.КРИЛЬ, – что Пенсионному фонду придется одалживать из госбюджета не менее 20-25 млрд. грн. Это и является скрытым дефицитом Пенсионного фонда. Учитывая, что в бюджете и без того заложен дефицит 30 млрд. грн., средств на покрытие дефицита Пенсионного фонда может не хватить», – считает политик.

Поэтому сейчас правительству немедленно надо подготовить изменения в бюджет и думать о том, как сбалансировать финансирование Пенсионного фонда, подчеркивает И.КРИЛЬ.