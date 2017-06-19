Климкин посоветовал Европе делать выводы из ошибок Украины в отношениях с РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посоветовал Европе делать выводы из ошибок Украины в отношениях с Российской Федерацией, которая развязала войну против Украины.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в интервью австрийскому изданию Profil, перевод которого с немецкой размещен на сайте посольства Украины в Австрии.

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"Австрия важна для Путина. Он здесь видит возможность ослабить европейский проект. Никто не знает, что станет следующим шагом в этой войне, которую ведет Россия. Россия ведет против нас гибридную войну, используя как привычные, так и непривычные методы. Многие граждане ЕС еще не думают об опасности, но в Украине пять лет назад было так же. Тогда никто у нас не думал, что Россия введет войска в Крым и другие части Украины. Если бы мы уже тогда хорошо вслушивались в сигналы из Москвы, тогда мы могли бы распознать дальнейшую войну. Это я могу рекомендовать Европе: делайте выводы из наших ошибок. Прислушайтесь очень внимательно к тому, что говорит Россия, причем не в лицо, а за вашей спиной", - сказал Климкин.

Также он высказал мнение, каким образом РФ может вмешиваться во внутренние дела Австрии.

"Вмешательство могло бы состояться в форме денежных вливаний или путем распространения фейковых новостей, пропаганды, кибервойны. К сожалению, Россия очень хорошо продвинулась в развитии гибридных методов ведения войны. Я всерьез не исключал бы российских попыток вмешательства в австрийскую избирательную кампанию. Многие мои друзья в США также долгое время не верили, что Россия может вмешаться в президентские выборы в США. Но: с Россией вам надо быть готовыми ко всему. Потому что для Кремля не существует никаких правил", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, НАТО защищает свое слабое место в первых в истории широкомасштабных оборонительных учениях в Литве на фоне опасений по поводу российского нападения. В Сувалки Россия могла бы одним быстрым движением отрезать прибалтийские государства от Польши.