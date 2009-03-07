Ющенко хочет, чтобы Тимошенко сдержала слово раньше, чем обещала

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что изменения в государственный бюджет на 2009 год удастся внести раньше, чем раньше было договорено с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом он сказал во время телепрограммы «Свобода на Интере» 6 марта поздно вечером.

Президент напомнил, что договорился с премьер-министром о внесении изменений в бюджет. «Премьер-министр дала слово, что изменения в бюджет будут проведены, правда, в конце апреля или скорее в мае. Думаю, что это время мы приблизим», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Говоря о последних экономических процессах в Украине, Президент отметил, что сегодня есть видение того, как удержать стабильность гривни, сформировать антикризисный пакет законов, внести изменения в бюджет.

Он подчеркнул, что для преодоления кризиса необходимы честные поступки и эффективные действия, «нам нельзя фальшивить, нам нельзя врать, мы не должны заниматься популизмом».

«Политики, скорее всего, будут говорить о вещах, которые не являются лекарством выхода из ситуации», - отметил В.ЮЩЕНКО и в очередной раз подчеркнул важность действовать как государственные деятели, а не политики, и действовать консолидировано.

«Украина в состоянии давать четкий ответ на все вызовы. Я убежден, что кризис дает шанс стране, что кризис - это не только трагедия. Кризис - это не фатальность, и уже многое сделано, чтобы он был серьезно минимизирован», - сказал Президент.

«Поверьте, последние четыре года, которые мы идем, это не только годы огорчений, это не только годы неудач, но я убежден, что это те четыре года, когда украинская нация подняла голову, когда мы вдохнули на полную грудь свободу». – сказал он, выразив убеждение, что будущее всех украинцев будет счастливым.

«Мы живем в европейской стране, и все экзамены, которые перед нами стоят, мы переборем, потому что мы единая нация, мы украинцы», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО предположила, что внесение изменений в государственный бюджет на 2009 год состоится в мае.