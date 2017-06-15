Аваков поддержал пересмотр статуса АТО: для избежания искусственных ограничений военным и спецслужбам

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что в условиях полномасштабной военной операции Российской Федерации на востоке Украины, необходимо пересмотреть статус Антитеррористической операции, чтобы военным и спецслужбам «не ставились искусственные ограничения».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

Министр напомнил, что термин АТО вошел в обиход после начала российской агрессии в Украине, и «был введен как тогдашняя реакция на необычную ситуацию, которая ранее не случалась в Украине».

«Сейчас, когда речь идет о полномасштабной военной операции, это не специальная операция Службы безопасности с привлечением других сил, то очевидно, нужно пересмотреть статус, но не пересматривать суть», - отметил Аваков.

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«Александр Турчинов (секретарь СНБО) выступил с желанием упорядочить этот вопрос, решив целый ряд процессуальных взаимоотношений внутри, так, чтобы, нашим военным и спецслужбам не ставилось искусственных ограничений», - подчеркнул министр.

Вместе с тем, он выразил убеждение, что «конфликт на Донбассе будет решаться не на линии соприкосновения, он будет решаться через политическое давление на агрессора и политическое урегулирование».

«Вторым темпом, безусловно, идет позиция правоохранителей и военных», - добавил он.