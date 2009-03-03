Центральному офису партии Ющенко отключили свет и тепло

Со вторника в центральном офисе партии "Наша Украина" отключена электроэнергия и отопление.

Об этом сообщает источник "Украинской правды" в центральном офисе партии.

"Руководство центрального исполкома партии, собрав сотрудников офиса, сообщило, что все расходятся по домам. Вся информация будет сообщена вам в телефонном режиме", - сказал собеседник.

По его словам, сотрудники всех региональных офисов партии, в том числе и центрального, два месяца не получали заработной платы.

Со своей стороны и.о. председателя центрального исполкома "Нашей Украины", отвечая на вопросы сотрудников о перспективах партии, сказал, что ничего конкретного ответить не может.

"Все будет хорошо. Все касающиеся партии люди знакомы с ситуацией и обещают в ближайшие сроки эту проблему решить. Было бы нелепо в год президентских выборов ставить на партии крест, я думаю, это все понимают", - сказал он.

Со своей стороны депутаты-нашеукраинцы, отвечая на вопрос о политических и финансовых перспективах партии, не могут дать четкого ответа.

"По сути, мы к "Нашей Украине" уже не имеем никакого отношения. Мы создали депутатское объединение "За Украину". Единственный человек, который может решить этот вопрос - Виктор Ющенко, он является председателем партии", - сказала Ксения Ляпина.

В свою очередь заместитель председателя партии, депутат Зиновий Шкутяк заявил, что у него нет никакой информации по поводу перспектив партии.

"Обращайтесь с этим вопросам к ее главе Виктору Ющенко", - сказал он.

Как известно, в ноябре прошлого года на 4 отчетно-избирательном съезде партии Ющенко был единогласно избран главой "Нашей Украины".