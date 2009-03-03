Томенко обвинил 49 бютовцев в том, что они подыграли Москве

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает ошибкой поддержку 49 депутатами от Блока Юлии Тимошенко постановления об отставке Владимира ОГРЫЗКО с должности министра иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО заявил после проведения голосования по этому вопросу.

“Голосование значительной частью БЮТ за отставку ОГРЫЗКО является ошибкой”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, несмотря на все предостережения относительно деятельности Министерства иностранных дел, инициатива отставки министра иностранных дел, выдвинутая фракциями КПУ и Партии регионов, переведена в плоскость “удовлетворения потребностей Российской Федерации, а не защиты национальных интересов Украины”.

Н.ТОМЕНКО отметил, что фракцией БЮТ было принято решение не голосовать за отставку В.ОГРЫЗКО.

“При рассмотрении таких важных и принципиальных вопросов нужно руководствоваться не партийными или политическими интересами, а ценностью, которая называется национальным достоинством”, - сказал заместитель председателя ВР.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР 250 голосами высказалась за отставку В.ОГРЫЗКО с должности министра иностранных дел Украины. В частности, за отставку проголосовали 174 народных депутата от фракции Партии регионов, 49 – от БЮТ, 0 – от НУ-НС, 27 – от КПУ и 0 – от Блока Литвина.

Народный депутат, член фракции БЮТ Олег ЛЯШКО заявил, что 49 депутатов от БЮТ проголосовали за отставку В.ОГРЫЗКО вопреки решению фракции.

В свою очередь, народный депутат Украины, лидер группы «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО заявил, что решение о поддержке фракцией БЮТ постановления об отставке В.ОГРЫЗКО с должности министра иностранных дел было принято премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.