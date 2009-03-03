ВР отменила досрочные выборы депутатов Тернопольского облсовета

Верховная Рада Украины отменила проведение внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления «О признании утратившим действие постановления Верховной Рады Украины «О назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета» проголосовали 250 народных депутатов из 428, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2008 года Верховная Рада приняла постановление о назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета на 15 марта 2009 года.

Позже в ВР был зарегистрирован проект постановления, одним из авторов которого является лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, “О признании утратившим действие Постановления Верховной Рады "О назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета".

Оппоненты Блока Юлии Тимошенко заявляли, что БЮТ стремится отменить выборы в облсовет, поскольку боится поражения.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил обеспокоенность намерениями отдельных политических сил отменить перевыборы Тернопольского облсовета.