В Соломенском суде Киева продолжается заседание по делу Насирова

В Соломенском районном суде Киева продолжается рассмотрение ходатайства обвинения о зачислении в государственный бюджет 100 млн грн залога, внесенного за отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, из-за невыполнения последним условий меры пресечения.

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Как передает корреспондент УНИАН, Насиров и его адвокаты, как и вчера, заявляют, что он не избегает сотрудничества со следствием, а паспорта гражданина Великобритании у него нет.

Чиновник добавил, что у него было два биометрических паспорта для выезда за границу, но "один он сдал, а один изъят".

Насиров попросил суд не удовлетворять ходатайство прокуратуры.

После этого судья удалился в совещательную комнату для принятия решения по ходатайству обвинения.