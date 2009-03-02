Балога рассказал Тимошенко, как без шума урезать зарплату им обоим

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА констатирует, что сокращение зарплат чиновникам, работающим в органах государственной власти, является исключительной прерогативой правительства, которое может проголосовать за необходимые решения на своем ближайшем заседании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

“Для сокращения бюджетных расходов на заработную плату чиновникам, работающим в органах государственной власти, совсем не надо разыгрывать шумные политические зрелища”, - подчеркнул глава Секретариата Президента, комментируя объявленные сегодня премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО инициативы об уменьшении зарплат должностным лицам, которые в настоящее время занимают высокие государственные посты.

“Для существенного урезания ежемесячного материального содержания чиновнического аппарата, в первую очередь, центральных органов власти, достаточно внести изменения в действующие постановления Кабинета министров, устанавливающие размеры должностных окладов для высших категорий государственных служащих. Это - исключительная прерогатива правительства, которое может проголосовать за необходимые решения на своем ближайшем заседании”, - отметил, в частности, В.БАЛОГА.

По его словам, «Кабмин способен сам себе сократить зарплату, ничья помощь здесь совсем не нужна. Более того, правительство может почистить бумажники руководителям других государственных учреждений, а также народным депутатам, поскольку их ежемесячная плата прямо привязана к министерским окладам”. Также, отметил В.БАЛОГА, это касается и зарплаты руководителя президентского Секретариата. “Достаточно принять правительственное постановление - и экономия государственных средств обеспечена. Возможно, несколько нервный тон заявлений Ю.ТИМОШЕНКО объясняется тем, что не у всех министров хватит духа подпилить ветвь собственного материального благополучия. Со своей стороны готов, чтобы уменьшение размера моей зарплаты в будущем правительственном постановлении записали в одной строке с сокращением ежемесячной оплаты премьер-министра», - заметил В.БАЛОГА.

При этом он напомнил, что во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны в ноябре-декабре прошлого года на четверть сокращена штатная численность структур, обеспечивающих деятельность главы государства. Только из Секретариата Президента, Аппарата СНБО, Государственного управления делами уволены две сотни работников, упразднено значительное количество должностей в ряде учреждений. В то же время на протяжении года правительство ввело дополнительно 30 должностей заместителей министров и 20 - заместителей председателей государственных комитетов, с достаточно высокими должностными окладами, которые с разного рода надбавками ежемесячно обходятся казначейству в десятки миллионов гривен, сказал В.БАЛОГА.

Также глава Секретариата обратил внимание, что угрозы Ю.ТИМОШЕНКО заблокировать парламентскую трибуну, если в повестку дня заседания Верховной Рады не будет внесен вопрос об отмене депутатских льгот, прямо указывают на фактическое отсутствие коалиции. “Ведь если бы она действительно объединяла в своем составе большинство народных депутатов, как того требует Конституция, то не было бы никаких проблем с формированием повестки дня. Однако ввиду того, что далеко не все парламентарии, в том числе и из БЮТ, хотят отказаться от привычных льгот и привилегий, Ю.ТИМОШЕНКО не уверена в вынесении этого вопроса на обсуждение ВР”, считает руководитель Секретариата.

«Именно поэтому премьер подняла очередную пиар-волну, чтобы отвлечь внимание общественности от экономики на посторонние темы. Ведь и уменьшить зарплаты чиновникам и депутатам, и отказаться от депутатских льгот вполне возможно без лишней шумихи. Другое дело, что в таком случае очень уже явной станет уязвимость и расшатанность конструкций, на которых держится политическая деятельность Ю.ТИМОШЕНКО», - подчеркнул В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 марта, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что инициирует сокращение втрое зарплаты для высокопоставленных должностных лиц.

«Вместе с Верховной Радой, с большинством, вместе с председателем Верховной Рады мы выйдем с инициативой, чтобы принять такое постановление - втрое уменьшить высокопоставленным должностным лицам заработную плату», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Также, по ее словам, фракция БЮТ в парламенте будет настаивать на включении в повестку дня пленарных заседаний вопроса об отмене льгот для депутатов. «Срочно, безотлагательно, буквально завтра, наша фракция будет настаивать на отмене льгот для депутатов», - добавила она.

Премьер-министр отметила, что в случае отказа включить данный вопрос в повестку дня фракция БЮТ будет блокировать трибуну ВР.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что государственный бюджет не имеет возможности обслуживать «миллионные льготы для бедных депутатов».