27 марта в 14.00 в международном пресс-центре Брюсселя RESIDENCE PALACE состоится презентация книги «Заявка на самоубийство: Зачем Украине НАТО?».

Организаторы: «Центр системного анализа и прогнозирования» (Украина) и информационное агентство “Achievements partnership” (Великобритания).

Авторы:

1. Крючков Георгий Корнеевич – народный депутат (член парламента) Украины 3-го-4-го созывов, председатель Комитета Верховной Рады (парламента) Украины по вопросам национальной безопасности и обороны в 1998-2006 годах.

2. Табачник Дмитрий Владимирович – Глава Администрации Президента Украины в 1994-1996 годах, вице-премьер-министр Украины в 2003-2005 и в 2006-2007 годах, народный депутат Украины от Партии регионов Украины, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования.

3. Симоненко Петр Николаевич – народный депутат Украины от Коммунистической партии Украины (КПУ), Первый секретарь ЦК КПУ, председатель фракции КПУ в Верховной Раде Украины.

4. Гриневецкий Сергей Рафаилович – народный депутат Украины от Блока Литвина, первый заместитель Председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

5. Толочко Пётр Петрович – Академик Национальной академии наук Украины, народный депутат Украины 3-го-4-го созывов.

Краткое содержание книги:

Авторы, принадлежащие к различным политическим силам, представляющие как правящее большинство, так и оппозицию, убедительно доказывают, что перспектива членства в НАТО не может быть реализована, поскольку не поддерживается подавляющим большинством населения Украины, её правительством и парламентом. Более того, эта идея окончательно скомпрометирована непопулярным президентом Ющенко (личный рейтинг – 2-3%), который сохраняет ориентацию на членство в НАТО исключительно из своих внутриполитических целей. В частности, Ющенко рассчитывает, при политической и военной поддержке стран Альянса недемократическим путём удержаться у власти на Украине после истечения срока своих президентских полномочий в конце 2009 года.

Авторы подчёркивают, что активизация вопроса о членстве в НАТО, перевод его из плоскости внутриукраинской дискуссии в плоскость конкретных международных соглашений, с неизбежностью ведёт к распаду украинского государства и возникновению на восточной границе Евросоюза огромной «чёрной дыры», сравнимой по своему негативному влиянию на европейскую политику и экономику с многолетней гражданской войной, сопровождавшей распад бывшей Югославии.

Контакты:

e-mail: kamalex@ukr.net – Александр Каменец, olga_zbitnyeva@ukr.net – Ольга Збитнева

моб.тел. 8 (067) 501 86 01 Александр, 8 (050) 387 32 42 Ольга.

http://www.residencepalace.be/templates/_EventDetail/index.php?page=0c245350ddab63c6f122a8755756e8c7&detail=6c1eea58c3702efa47ec3d32c503d4b2&lang=en