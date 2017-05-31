Гройсман обещает прогресс в Украине через 5-7 лет

Украина уже через 5-7 лет, опираясь на внутреннюю и внешнюю поддержку, может достичь значительного прогресса во многих сферах, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

По словам премьера, Украина в среднесрочной перспективе может внедрить европейские стандарты ведения бизнеса, инвестиционного климата и верховенства права, присоединившись таким образом к экономическому и политическому пространству ЕС.

При этом Гройсман отметил, что одним из ключевых препятствий на пути к улучшению уровня жизни в стране является популизм.

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«Популисты хотят достичь одной цели: чем хуже - тем для них лучше. Но чем лучше людям - тем хуже популистам. Они не смогут реализовать себя, потому что делать ничего не могут. Они могут только говорить надеждами и потом их не оправдывать. А когда ситуация в стране будет меняться в лучшую сторону, популистские силы потеряют поддержку. Наша формула одна: чем лучше - тем лучше. Глубоко убежден в том, что мы обеспечим успех», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Гройсман уверен, что завершение ратификации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом ускорит качественные изменения в Украине. Премьер пообещал «довести до тахикардии» министров, ведомства которых не выполняют задания, предусмотренные Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.