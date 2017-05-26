Порошенко: страны G7 должны сохранять санкции, пока РФ не прекратит агрессию

Запад должен остаться твердым в своей позиции относительно санкций против России и быть готовыми к их укреплению в случае необходимости. Об этом говорится в колонке президента Украины Петра Порошенко, опубликованной в издании Politico в день проведения саммита G7 в Италии, пишет Европейская правда.

"G7 - клуб ведущих государств и мировых лидеров, с которого Россия была изгнана с позором - имеет возможность четко ответить агрессору. Нельзя допустить, чтобы Кремль смыл кровь со своих рук и убежал от ответственности за кражу Крыма и за то, что принес войну на Донбасс", - говорится в статье.

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Порошенко подчеркнул, что если Запад всерьез рассуждает о мире и мировом порядке, то следует иметь в виду, что восстановление нормальных отношений с Москвой проходит через Киев.

"Россия должна выполнять Минские соглашения, особенно условия, касающиеся безопасности. Она должна вернуть Крым Украине и восстановить территориальную целостность нашей страны в рамках международно признанных границ. Делая другие шаги, она открывает двери к катастрофе", - написал президент.

Порошенко также считает, что Москва открыто демонстрирует свою готовность нанести удар и Запад стоит перед выбором между реакцией с пропорциональным ответом или продолжением полумер.

"Когда мы приостановили доступ к социальным сетям, находящимся в ведении Российской Федерации, Москва ответила массивной и скоординированной кибератакой, поддерживаемой информационной пропагандой. Россия активизировала свои информационные силы, так хорошо известные в Париже, Берлине и за Атлантическим океаном, чтобы защитить своих социальных медиа агентов, таких как "ВКонтакте" или "Одноклассники", - написал он.

"История учит нас, что умиротворение приводит к еще большей агрессии. Чем больше вы будете кормить крокодила, тем больше ему будет нужно пищи. Только с позиции силы можно защитить устойчивый мир и восстановить стабильность. Это требует повышения устойчивости Украины путем поддержания жизненно важных реформ и укрепления обороноспособности армии", - говорится в статье.

Порошенко отметил, что Россия не прекратит свою агрессивную кампанию, если Запад не вынудит ее к этому.

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"Западный мир должен предпринимать совместные действия и стоять вместе, чтобы защитить свои ценности и уважение к международному праву... Задержки и успокаивающие полумеры не только неэффективны, но и опасны", - отметил он.

"Новое поколение России гибридной войны набирает обороты. И его последствия распространяются за пределы Украины. Щупальца Кремля достигают горла ключевых центров Европы и ее заокеанских союзников", - добавил президент.