Пилипишин: Черновецкий готовит «переворот» в трех районах столицы

Председатель Шевченковской районной государственной администрации в Киеве Виктор ПИЛИПИШИН заявляет, что Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ готовит “переворот” в трех районах столицы.

Представители Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО обращаются к депутатам разных фракций с предложением выразить недоверие председателям районов, сообщает пресс-служба руководителя Шевченковского района.

В частности, по словам В.ПИЛИПИШИНА, „20 февраля в кабинете мэра состоялось совещание с участием представителей Блока Черновецкого и ГАК, где разрабатывались планы по устранению председателей Шевченковского, Соломенского и Дарницкого районов”. “Районным депутатам за вознаграждение предлагали поддержать устранение этих руководителей”, - утверждает В.ПИЛИПИШИН.

Таким образом, по словам председателя Шевченковской РГА, “от порочной практики покупки голосов киевлян за гречку” городская власть перешла к практике “покупки голосов депутатов”. Кроме того, как отмечает В.ПИЛИПИШИН, параллельно на председателей районов оказывается огромное давление, в частности, их вынуждают отказаться от своих слов с критикой проекта городского бюджета.

“Городская власть уже сделала основную массу киевлян бедной, а теперь хочет закрыть рот людям, которые пытаются сказать жителям правду о ситуации в городе Киеве”, - отметил В.ПИЛИПИШИН.

Председатель Шевченковского района предлагает действующему мэру сосредоточиться на решении актуальных проблем столицы и на разработке настоящей антикризисной стратегии вместо того, чтобы кулуарно устраивать тайные заговоры и планировать „дворцовые перевороты” в отдельно взятых районах.

Как сообщал УНИАН, с тех пор, как Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ был избран мэром столицы, он время от времени выражал недовольство работой руководителей трех районов Киева: Днепровского - Александра СОТНИКОВА, Подольского, – Евгения РОМАНЕНКО и Святошинского – Владимира МАЗЕПЫ, и в августе 2007 года, в частности, заявлял, что будет просить Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО уволить этих трех председателей районных в городе Киеве госадминистраций.

Как известно, 13 декабря 2007 года В.ЮЩЕНКО освободил А.СОТНИКОВА от должности председателя Днепровской райгосадминистрации Киева. 18 декабря на пленарном заседании сессии Днепровского райсовета его председателем была избрана Оксана МИСОВСКАЯ (представитель Блока Черновецкого – УНИАН). Фракции Партии регионов и Блока Виталия Кличко в Киевсовете заявили о фальсификации голосования за нового председателя райсовета.

6 февраля 2009 г. Президент Украины своим распоряжением отстранил от выполнения полномочий по должности Е.РОМАНЕНКО – председателя Подольской районной государственной администрации г. Киева.