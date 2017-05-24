Луценко призвал ВР определить 3-4 нацпрограммы, на которые направить "деньги Януковича"

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призвал депутатов определить 3-4 национальные программы, на которые направить "деньги Януковича".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор сказал во время выступления в парламенте, отвечая на вопрос лидера фракции "Народный фронт" Максима Бурбака, поддерживает ли он принятие закона о спецконфискации.

Луценко, ссылаясь на данные Государственной казначейской службы, отметил, что "на едином казначейском счету по состоянию на 27 февраля 2014 года... находилось на учете 108 тысяч 133 гривни 65 копеек - на всю страну".

"По состоянию на 22 мая 2017 года, несмотря на всю критику и недоверие определенных деятелей, на этом счете, благодаря слаженной деятельности по спецконфискации, находилось на учете 46 млрд 258 млн 986 тысяч 287 грн. Плюс еще 200 млн долларов в ценных облигаций", - сообщил генпрокурор.

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Он отметил, что это означает, что "страна сегодня получила обратно деньги мафии времен Януковича".

Луценко обратился к народным депутатам с призывом: "Только вы и больше никто можете определить, куда пойдут эти средства. И я вас умоляю, они должны пойти к простому украинцу: на медицину, на транспорт, на простого солдата, чтобы он жил в нормальной казарме, и офицера, чтобы жил в нормальном общежитии".

Генпрокурор призвал парламентариев лично определить "три, максимум четыре, национальные программы... потому что вы представляете народ Украины".

"И сделайте так, чтобы уже в этом декабре простой человек и простой солдат могли ощутить конкретный результат от этой работы", - сказал Луценко, чтобы эти деньги не были "снова растрачены по всей Украине, и забудут даже, куда они делись, как это бывало с примерами миллионных возвратов во время реприватизации".