МИД отреагировал на очередное заявление Черномырдина

Украина готова к продолжению диалога с Российской Федерацией на высшем уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД Василий КИРИЛИЧ на брифинге, комментируя заявление посла России в Украине Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА об отсутствии оснований для встреч между Украиной и Россией на высшем уровне в ближайшее время.

В.КИРИЛИЧ подчеркнул, что Украина последовательно выступала и выступает за динамичный конструктивный диалог, конструктивное сотрудничество между Украиной и Россией на принципах взаимовыгодности и равноправия.

Он сообщил, что Министерство иностранных дел Украины обратилось к своим российским коллегам с предложением провести рабочие встречи на высшем и высоком уровне. «МИД Украины заявляет о своей готовности к подготовке и проведению очередного заседания межгосударственной украинско-российской комиссии, возглавляемой президентами», - сказал В.КИРИЛИЧ, подчеркнув, что этому должна предшествовать встреча министров иностранных дел двух стран, а также ответственных секретарей комиссии Украины и России.

В.КИРИЛИЧ отметил, что политический диалог, несмотря ни на что, последовательно и динамически развивается. Он проанонсировал запланированные на начало марта политические консультации между первым заместителем министра иностранных дел Владимиром ХАНДОГИЕМ и заместителем министра иностранных дел России Александром ГРУШКО. Предметом встречи станут вопросы сотрудничества в разных спектрах. Также в начале апреля запланированы консультации заместителя министра иностранных дел Украины Юрия КОСТЕНКО со статс-секретарем Министерства иностранных дел РФ Григорием КАРАСИНЫМ.

«Таким образом, политический диалог развивается, вопросы, которые составляют повестку дня, обсуждаются. Но я еще раз хотел бы отметить, что мы ожидаем от российской стороны предложений о возможном проведении в ближайшее время или во время, которое будет взаимосогласованным, проведение заседания украинско-российской межгосударственной комиссии», - сказал В.КИРИЛИЧ.