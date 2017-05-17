В Ростове не могут обеспечить завтра видеосвязь с Януковичем во время судебного заседания

В Ростовском областном суде (РФ) заявили о невозможности обеспечить завтра видеосвязь с участием экс-президента Украины Виктора Януковича в судебном заседании Оболонского районного суда Киева.

Об этом говорится в ответе облсуда, который получили адвокаты Януковича.

В письме российского суда отмечается, что со стороны Оболонского суда не поступили необходимые для организации видеоконференции документы.

Как сообщал УНИАН, защита Януковича требовала, чтобы видеоконференцсвязь между экс-президентом и Оболонским райсудом Киева была организована в порядке международной правовой помощи.

Как заявил 12 мая один из адвокатов экс-президента Виталий Сердюк, только так можно обеспечить соблюдение статьи 86 Уголовного процессуального кодекса Украины (допустимость доказательств). По его словам, защитой направлено обращение в Министерство юстиции РФ и Ростовский областной суд с просьбой организовать видеоконференцию.

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Ранее военный прокурор Руслан Кравченко, представляющий обвинение по делу о государственной измене Януковича, заявил, что для организации видеоконференцсвязи с экс-президентом обвинение не будет прибегать к процедуре международной правовой помощи, поскольку для обеспечения такой связи в рамках подготовительного заседания она не нужна.

*** 28 ноября 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева зачитал Януковичу сообщение о подозрении в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

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4 мая состоялось подготовительное заседание Оболонского райсуда Киева по рассмотрению уголовного производства о совершении Януковичем государственной измены.

Однако в заседании был объявлен перерыв до 10.00 18 мая, поскольку суд удовлетворил ходатайство защиты Януковича о вызове подзащитного в суд. Перерыв объявлен для того, чтобы подготовить видеоконференцию с обвиняемым. Видеоконференция по решению суда будет проходить лишь на время подготовительного судебного заседания.