НАТО хочет расширяться, но на Москву поглядывать будет

Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР заявил в четверг в Кракове (Польша), где проходит неформальный саммит министров обороны стран членов Альянса, о необходимости дальнейшего расширения блока.

«Совершенно понятно, что расширение (Альянса) будет продолжаться», - сказал он на Форуме по Евроатлантической безопасности, который является одним из официальных мероприятий, проходящих параллельно со встречей министров.

В то же время он заверил, что НАТО не будет игнорировать позицию РФ, которая, как известно, остро протестует против дальнейшего расширения Альянса (особенно против вступления Украины и Грузии), выразив надежду на нахождение компромисса в рамках взаимного диалога.

Я.СХЕФФЕР отметил, что расширение НАТО, которое в настоящее время объединяет 26 государств, способствовало безопасности как на европейском, так и на американском континенте.

Глава НАТО в своем выступлении сконцентрировался на идеях по новой стратегической концепции функционирования НАТО, которая, в числе прочего, по его убеждению, должна учитывать вопрос энергетической безопасности стран.

«Сбой в поставках энергоносителей может уничтожить социальную и экономическую структуру, что можно сравнить с последствиями войны, проведенной без единого выстрела», - сказал он, чем напомнил историю с прекращением поставок газа в страны Евросоюза из-за газового конфликта Украины и России в начале 2009 года.

Как сообщал УНИАН, на последнем саммите НАТО в апреле 2008 года Украина и Грузия получили заверения, что присоединятся к Альянсу, но не получили плана по членству в НАТО, которого добивались и который считается необходимым этапом для интеграции.

Украина и Грузия ожидали предоставления им плана по членству на встрече министров НАТО в декабре прошлого года, но вместо плана получили отраслевые планы реформ, реализация которых должна приблизить страны к вступлению в Альянс.

Справка УНИАН. Северно-Атлатнический Альянс (НАТО) учредили 4 апреля 1949 года Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция и Великобритания совместно с США для противовеса возможной милитарной угрозе со стороны Советского Союза.

С тех пор НАТО расширялся 7 раз, в том числе дважды после распада СССР.

Первыми среди прежних советских государств-сателлитов в НАТО вступили Польша, Чехия и Венгрия в 1999 году.

В 2004 в НАТО вступили еще Латвия, Литва, Эстония, Словения, Словакия, Болгария и Румыния.

В 2009 году к НАТО, которое в настоящее время объединяет 26 стран, присоединятся Албания и Хорватия.

Среди претендентов на вступление, кроме Украины и Грузии, также Македония, Кипр, Черногория, Босния и Герцеговина.