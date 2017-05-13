В США отреагировали на новую волну обысков у крымских татар

В Крыму идет новая волна обысков в домах крымских татар.

Об этом говорится в письме временно поверенной в делах США при ОБСЕ Кейт Бернс к председателю мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и особому представителю Председателя ОБСЕ в Украине, передает «Голос Америки».

"Нас беспокоят действия российских оккупационных сил в Крыму, где силы безопасности, по сообщениям, начали следующую волну рейдов и обысков в домах крымских татар. 8-го мая, представители служб безопасности обыскали дом Ильвера Аметова, председателя регионального Меджлиса в Судаке, они, по сообщениям, жестоко избили и забрали его сына, пребывание которого пока неизвестно.

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Еще один татарин Юсуф Тороз был арестован 8 мая и, очевидно, вывезен из Крыма в Россию. "Мы призываем Россию прекратить волну насилия и запугивания крымских татар и тех, кто противостоит попытке России аннексировать Крым", говорится в письме.

В письме Кейт Бернс также привлекла внимание к системным нарушениям прав человека на территориях подконтрольных сепаратистам на Донбассе, в частности, призвала Россию использовать свое влияние и контроль над руководителями сепаратистов и безотлагательно освободить Игоря Козловского, которого арестовали по решению так называемого трибунала, созданного подконтрольными России сепаратистами в Донецке.