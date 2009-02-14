Тимошенко думает, что если сегодня Валентинов день, то это неспроста

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила украинцев с праздником влюбленных - Днем святого Валентина, сообщили УНИАН в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, “этот праздник не случайно выпадает на конец зимы – потому что все вокруг нас готовится к пробуждению и к весне”.

Она пожелала, чтобы любовь была в жизни каждого украинца, и это чувство вдохновляло их на прекрасные поступки. Ю.ТИМОШЕНКО призвала любить своих родных, дарить им подарки и цветы, а также „открытки - Валентинки”.

«Хочу пожелать, чтобы любящие сердца никогда не были одинокими, а нежное чувство любви было всегда с вами!», – добавила премьер-министр.