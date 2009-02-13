В ВР зарегистрирован проект постановления об отставке Пинзеника

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отставке Виктора ПИНЗЕНИКА с должности министра финансов Украины.

Как сообщается на сайте парламента, документ зарегистрирован сегодня, 13 февраля. Субъект законодательной инициативы: народный депутат Украины Александр ОМЕЛЬЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля министр финансов В.ПИНЗЕНИК подал заявление о своей отставке.

Как отметил В.ПИНЗЕНИК, “в нынешних условиях профессиональная позиция министра финансов стала заложником политики. Изменить эту ситуацию министр финансов не может. Как и не может отказаться от своих профессиональных подходов”.

При таких условиях, считает В.ПИНЗЕНИК, его дальнейшее пребывание в должности министра финансов не имеет смысла.

Сегодня, 13 февраля, руководитель Аппарата премьер-министра Михаил ЛЕВИНСКИЙ сообщил, что Секретариат Кабинета Министров зарегистрировал заявление В.ПИНЗЕНИКА об отставке с должности министра финансов Украины и направил его в Верховную Раду.