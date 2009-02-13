Австрия пугает ЕС, что беды в Украине могут вызвать эффект домино

Министр финансов Австрии Йозеф Прелль заявил, что экономическая или политическая катастрофа на Украине может вызвать "эффект домино", в результате чего трудности появятся у самих стран Евросоюза, сообщает The Financial Times.

Прелль, являющийся также вице-канцлером, призвал ЕС поддержать Украину по причине ее стратегической важности, а также политических и экономических связей с членами союза. Он заявил изданию, что "экономическая и политическая катастрофа в такой огромной соседней стране может вызвать экономический эффект домино в ЕС".

Заявление прозвучало во время восточноевропейского турне вице-канцлера по наиболее пострадавшим от кризиса странам: Украине, Хорватии, Румынии и Болгарии. Отмечается, что ранее Украина, равно как Латвия и Венгрия, получила экстренную помощь от Международного валютного фонда. Сейчас Киев пытается получить займ в размере 5 млрд евро, обращаясь за помощью к России, США, ЕС, Японии и даже ближневосточным государствам.

Инопресса