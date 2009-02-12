Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вручил диплом магистра-международника своему сыну Андрею.

Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии награждения выпускников Киевского национального института международных отношений В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня выступает не только как Президент, но и как отец, поскольку в зале присутствует его сын Андрей. “Поэтому мои чувства большие и искренние”, - подчеркнул он.

Выступая перед 146 выпускниками, преподавателями, родителями, Президент высоко оценил роль сегодняшних выпускников в будущей жизни Украины.

“Какой будет страна через год, пять, десять, будет зависеть от тех, кто сидит в этом зале”, - отметил он.

В то же время, В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что у Украины - европейские перспективы. “Я европейский оптимист и убежден, что мы являемся европейцами и не из-за географии, а через систему мышления”, - сказал Президент, подчеркнув, что приоритетом украинской политики будет ее европейскость и демократичность.

В.ЮЩЕНКО также выразил уверенность, что 2009 году Украина подпишет с Европейским Союзом соглашение об ассоциации.