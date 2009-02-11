Продан заметил Тимошенко, что ходить на СНБО - это себя не уважать

Министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН считает, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО должна отказаться от участия в заседаниях Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим заявлением Ю.ПРОДАН выступил перед журналистами в Кабинете министров.

«Если сегодня будет обсуждаться этот вопрос на заседании Кабинета министров, я думаю, что он будет обсуждаться, я буду поднимать вопрос и обращаться к членам правительства, чтобы в дальнейшем не принимать участия в заседаниях Совета национальной безопасности и обороны», - сказал Ю.ПРОДАН.

По мнению министра, продолжать принимать участие в заседаниях СНБО – это «не уважать себя».

«Кроме того, это значит быть соучастником подготовки решений, которые не имеют никакого отношения и ничего общего с защитой национальной безопасности страны», - подчеркнул министр.

Ю.ПРОДАН обратил внимание на тот факт, что Президент неоднократно обращался к генеральному прокурору с просьбой предпринять прокурорские действия в отношении участников переговоров в Москве по вопросам поставки и транзита газа.

«Я тоже был участником этих переговоров, и я уверен, что в своих действиях мы ничего не нарушили, а действовали четко, защищая интересы Украины. Однако, к сожалению, это были неоднократные такие обращения к прокурору… Я не знаю, какие могут быть последствия, но не очень приятные для участников переговоров», - пояснил он.

Министр также не понимает, на каких основаниях в заседании СНБО принимала участие народный депутат Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ (фракция Партии регионов), которая, по его словам, входит в группу влияния «РосУкрЭнерго».

Министр добавил, что выступления И.БОГОСЛОВСКОЙ носили характер «тотальной ругани, угроз на грани нецензурщины».

«Я надеялся, что ее выступления будут приостановлены и ей будут сделаны замечания, но председательствующий на заседании этого не сделал.

«С одной стороны ей предоставлялось слово, когда этого хотела госпожа БОГОСЛОВСКАЯ, а, к сожалению, премьер-министру слово предоставлялось очень сложно, и, кажется, всего один раз на выступление», - сообщил министр.