Ющенко боится, что долги РосУкрЭнерго заплатят из госбюджета

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает, что долги «РосУкрЭнерго», переданные НАК «Нафтогаз», позже придется выплачивать из государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании СНБО.

В.ЮЩЕНКО отметил, что даже не хочет комментировать «манипуляции с передачей прав НАК «Нафтогаз» за чей-то газ».

«Меня просто берет большое сомнение, почему украинская государственная газовая компания берет на себя требование платежа спорного, который принадлежал «Газпрому» России. Пусть бы «Газпром» забирал эти платежи, это же одна компания (с «РосУкрЭнерго» – УНИАН)», - добавил он.

Президент считает, что проблемными долгами должен был заниматься сам «Газпром», а не переводить его на «Нафтогаз», подталкивая украинскую компанию к скандалу, который, по его мнению, может привести к тому, что эти средства, в конечном счете, придется выделять из госбюджета.

Также В.ЮЩЕНКО назвал циничными заявления об отказе от посредников в украинско-российских газовых отношениях. Он заметил, что не хочет рассказывать всю предысторию появления посредника, чтобы его не обвинили в причастности к «РосУкрЭнерго».

«Я не занимался вашим вонючим газом никогда», - подчеркнул он.

В то же время глава государства назвал неправдой то, что сегодня в Украине нет газового посредника.

«Мы, убаюканные этой ложью, пришли к тому, что в рамках подписанных соглашений достигли договоренности о появлении уникального посредника, который получил 25% всего объема импортируемого газа», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в конце январе этого года СМИ сообщали, что долг швейцарской компании "РосУкрЭнерго" перед "Газпромом" в размере 1,7 млрд. долларов продан НАК "Нафтогаз Украины", и теперь украинская компания хочет забрать у "РосУкрЭнерго" в счет долга весь ее газ – около 10 миллиардов кубометров, который хранится в подземных хранилищах Украины.