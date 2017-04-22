На подготовку меморандума для суда ООН со всеми доказательствами преступлений РФ может уйти 8 месяцев - Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что на подготовку меморандума для Международного суда ООН со всеми доказательствами преступлений Российской Федерации может уйти 8 месяцев.

Об этом она сказала в эфире «5 канала».

Зеркаль отметила, что с началом процесса в рамках иска Украины против России в Международный суд Организации Объединенных Наций, кроме политической площадки для дискуссий, которой служат переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске, появилась еще юридическая площадка, которой является суд.

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«Конечно, они между собой коррелируют», - отметила замминистра.

«Мы должны исходить из того, что сейчас мы уже создали две плоскости: политическую и юридическую плоскость для дискуссий. Следующие полгода, может месяцев восемь, мы будем заниматься как раз подготовкой юридических доказательств и формировать свою позицию для представления основного меморандума в Гааге», - сообщила Зеркаль.

При этом, говоря о вооруженной агрессии РФ в Украине и оккупации Крыма, она подчеркнула, что «нет сейчас такой площадки юридической, на которой мы можем привлечь Россию в полной мере к ответственности без ее согласия».

Вместе с тем, Зеркаль объяснила, что украинская сторона исходила из того, что лучше использовать имеющиеся инструменты, чем ничего вообще не делать.

Говоря об иске Украины против России в части, касающейся конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, заместитель главы МИД сказала, что промежуточное решение суда ООН было «в полном объеме в нашу пользу».

Относительно промежуточного решения суда в части конвенции о предотвращении финансирования терроризма представитель МИД отметила, что «доказательства, о которых говорится в приказе суда, они касаются намерений, что судьи не увидели связи между поставками оружия, жертвами гражданского населения и целью - запугиванием или принуждением правительства делать что-либо или не делать».

«В общем смысле, если посмотреть на решение по запрету финансирования терроризма, то суд принял во внимание все доводы Украине, но не пошел дальше в введении временных предупредительных мер. Таким образом, с одной стороны, поддержав нашу юридическую позицию, а с другой - не сделав шага для того, чтобы не раздражать другую сторону», - заявила Зеркаль.

Зеркаль считает, что, если ничего не делать, то все будет ухудшаться.

«Мы исходим из другой логики. Мы добавили себе инструмент юридического давления. И собираемся его использовать, и собираемся обеспечивать мониторинг имплементации решения суда, и собираемся быть в постоянной коммуникации как с судом, так и с Советом безопасности ООН», - добавила она.

Заместитель министра напомнила, что 12 мая в Гааге будет определяться график слушаний в деле по иску Украины против России.

«Нас собирает президент суда, с которым у нас будет как раз дискуссия по всем процессуальным вопросам. Еще существует возможность, что россияне могут попросить быстрого рассмотрения вопроса полной юрисдикции. И у них есть такое право, даже не ожидая наш меморандум, но все же, мне кажется, что они будут исходить из той же логики, которую они применяли в грузинской деле. Они будут ждать, пока мы подадим полный меморандум с доказательствами, потом им потребуется некоторое время для того, чтобы они изучили этот меморандум, и они выйдут с требованием о рассмотрении юрисдикции», - отметила Зеркаль.

Также она выразила убеждение, что дело начнет рассматриваться в следующем году, ориентировочно летом.

Как сообщал УНИАН, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных предупредительных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Суд указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать ограничивать возможность крымским татарам сохранить свои институты, в том числе Меджлис. За это решение проголосовали 13 судей, против - трое. Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

По обвинениям РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных предупредительных мер.

Украина в рамках иска к России просила Международный суд ООН ввести временные предупредительные меры, направленные на недопущение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ на период рассмотрения судом дела по существу с целью защиты гражданского населения во временно оккупированном Крыму и на Донбассе.