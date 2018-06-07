События недели: версия читателей УНИАН – у Путина новый план по Донбассу, НАБУ пришло за Мартыненко, зима в апреле и косяк в космосе

Главным событием этой недели для читателей стало резкое похолодание на всей территории Украины, сопровождавшееся минусовой температурой и обильными снегопадами. Все бы ничего, если бы на дворе не стоял апрель месяц – середина календарной весны, когда уже птички поют и травка зеленеет.

Волна похолодания с заморозками до -5 градусов и сильными ветрами накрыла практически всю Украину. Для украинцев, в домах которых уже отключили отопление, это стало серьезным испытанием. В десятках городов школы и садики закрылись на временные каникулы, местным властям пришлось срочно возобновлять подачу тепла в роддомы и больницы. В Одесской, Харьковской, Днепропетровской и других областях наступил настоящий снежный апокалипсис.

Из-за непогоды погибли 4 человека. Настоящие метели рвали провода и валили деревья. В общей сложности, более 300 населенных пунктов остались без света. На отдельных дорогах наступил транспортный коллапс: образовались многокилометровые заторы, поскольку многие водители уже давно переобули свои авто на летнюю резину и элементарно не могли выехать из сугробов. В снежный плен попали тысячи автомобилей, которые простаивали в ожидании спасателей по 6-7 часов. ГСЧС пришлось срочно выводить на дороги спасательную, а облавтодорам - снегоуборочную технику. На отдельных участках трасс движение транспорта было запрещено.

По данным синоптиков, причиной аномального похолодания стал приход с запада и востока двух снежных циклонов, в результате чего территория Украины оказалась буквально зажата между ними, что и привело к резкому падению температуры и обильным осадкам.

Впрочем, синоптики утешают, что похолодание продлится недолго и скоро в Украину придет настоящее тепло. Потерпеть осталось буквально несколько дней, думаю, продержимся. Уже 25-26 апреля столбик термометра, если верить метеорологам, должен подняться до +18+20°.

А пока, закутавшись в одеяла и встречая снег шутками о майских жуках, которые в этом году могут прилететь в шубах, наши читатели также интересовались новым планом Путина об окончательном разрыве Донбасса с Украиной, опубликованным агентством Bloomberg. Как утверждают источники агентства в Кремле, реальная стратегия Путина направлена на то, чтобы полностью отделить Донбасс от Украины через поэтапную интеграцию с Россией. При этом Путин не собирается признавать эти территории или аннексировать их.

По словам источников, стратегия заключается в укреплении рычагов, которые можно использовать, чтобы укрепить контроль Кремля над Донбассом в короткие сроки. Основные ее аспекты - укрепление экономических связей «Л/ДНР» с Россией параллельно с поэтапным обрывом этих связей с остальной территорией Украины. Кроме того, Кремль намерен облегчить получение гражданства РФ для двух миллионов жителей этих территорий, что также сильно усложнит их возвращение под контроль Киева.

Усы Пескова прогнозируемо включили дурака, заявив, что знать не знают ни о каком таком плане, высокопарно и лживо разглагольствуя о том, что Донбасс – это «внутриукраинская проблема», к которой Кремль не имеет никакого отношения.

Но если верить, что такой план действительно существует, можно констатировать, что у нас под носом полным ходом реализуется «Приднестровский сценарий». И если погрязшие в коррупции и грызне друг с другом обитатели кабинетов на Грушевского и Банковой не одумаются, о возвращении оккупированных территорий Донбасса можно забыть. Пусть не навсегда, но на долгие годы.

Кстати, о коррупции и воровстве. На этой неделе следователи НАБУ пришли в гости к экс-нардепу Николаю Мартыненко, которого считают основным спонсором Яценюка и «Народного фронта». Приставку «экс» Мартыненко получил по доброй воле, сложив с себя полномочия нардепа еще осенью 2015 года после обвинений в том, что на него заведен ряд уголовных дел о коррупции в Чехии и Швейцарии.

Сейчас же причиной для его задержания стали обвинения в участии в коррупционных схемах совместно с должностными лицами госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат», которые привели к растрате в размере 17 миллионов долларов.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что по этому делу соратнику Яценюка светит от 8 до 12 лет лишения свободы, и наказание неизбежно, поскольку доказательств о его преступной деятельности для обвинительного акта собрано более, чем достаточно. Адвокаты Мартыненко, в свою очередь, заявили об абсурдности обвинений и пригрозили уголовной ответственностью «фальсификаторам из НАБУ».

Пока Мартыненко ожидает решения суда о мере пресечения, а его адвокаты готовятся отрабатывать свои гонорары, различные эксперты и политологи стали наперебой высказывать свои версии о действительных причинах его задержания. Из всего этого потока сознания можно выделить несколько наиболее интересных и правдоподобных.

Версия первая: НАБУ ведет свою пиар-кампанию, пытаясь продемонстрировать свою эффективность перед скорым отчетом о своей деятельности, поскольку успехов крайне мало, а дело Насирова потихоньку рассыпается и может обернуться большим пшиком.

Версия вторая: задержание Мартыненко – это «наезд» со стороны Порошенко и его соратников на одного из ключевых спонсоров Яценюка и «Народного фронта» с целью давления и демонстрации «кто тут папа», а также дальнейшим оттеснением НФ от «кормушки». Злые языки говорят, что в кабинетах напротив Дома с химерами уже давно хотят обнулить свои обязательства по отношению к заклятым партнерам по коалиции. Мол, там уже больше года не понимают, почему надо делиться с теми, чей рейтинг стремится к нулю.

Версия третья: задержание такой крупной рыбы как Мартыненко следователями НАБУ – это еще один намек и попытка наших партнеров из-за океана объяснить украинской «элите», что за трату выделенных Западом во главе с США денег на спасение Украины надо все-таки отчитываться и прекратить набивать свои карманы.

Лично мне по душе последняя версия. Как-никак, НАБУ является одним из любимых детищ США, создавалось при их активном участии с целью хоть как-нибудь контролировать нашу вороватую власть. Соответственно, и влияние Америки на новые украинские антикоррупционные органы достаточно велико.

Еще одной историей, которой интересовались наши читатели, стали промежуточные решения по иску Украины против России, поданного в Международный суд ООН в Гааге. Иск Украины касался двух направлений. Первое – привлечение России к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины. Второе – необходимость наказать Россию за дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму. В итоге, суд принял решение, которое удовлетворяет Украину только частично, однако вовлеченные в процесс участники и специалисты оценивают его как «очень положительное».

Тема достаточно объемная и сложная, просто так, двумя словами, ее не расписать, но для тех, кто хочет понять, что же произошло, рекомендую нашу редакционную статью «Украина против России в Гааге: важность превентивных решений». В ней простым и понятным языком объясняется суть происходящего и достигнутые результаты.

На этом фоне наши читатели пропустили итоги референдума в важном для нас государстве - Турции. В результате воскресного голосования, которое называют поворотным моментом в истории Турции, соседка Украины превратится из парламентской в президентскую республику.

Сторонники нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана утверждают, что это поможет модернизировать страну, однако его оппоненты, а вместе с ними и весь остальной мир, боятся роста авторитаризма, в склонности к которому Эрдоган был замечен уже давно.

Западные СМИ опасаются, что, с обретением практически неограниченной власти, президент Эрдоган, которого характеризуют как непостоянного и мстительного политика, во многом ориентирующегося на исламистов, станет еще более непредсказуемым и агрессивным как во внутренней, так и внешней политике, что, так или иначе, может затронуть и наши с Турцией отношения.

Еще одной темой, которую проигнорировали наши читатели, стало бравое заявление министра соцполитики Ревы о том, что пенсионная реформа, призванная сократить количество пенсионеров в угоду МВФ, уже на 99% согласована с этим самым фондом. Как ожидается, законопроект будет внесен в Раду до 16 мая. Времени осталось немного, так что подождем и посмотрим, какую очередную «свинью» подложат чиновники украинцам. Понимая непопулярность пенсионной реформы в обществе, глава Минфина Данилюк уже завел волынку о том, что без ее проведения Украина не получит следующий транш кредита. Видимо, готовится заранее, поскольку понимает, что шансов протащить ее через Раду – маловато, так как в воздухе витают слухи о досрочных выборах и есть предположения, что депутаты не захотят портить себе карму голосованием за повышение пенсионного возраста.

Ну, а пока у нас ловят коррупционеров и думают, как выпросить у МВФ очередной миллиард, где-то в мире более счастливая и беззаботная часть человечества запустила в космос… косяк. Причем не просто запустила, а еще и организовала в интернете прямую трансляцию того, как самокрутка с марихуаной покоряет открытый космос. Представляете, в космосе успел побывать даже косяк! В такие моменты невольно задаешься вопросом «А чего добился ты?!»

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН