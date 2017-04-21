НАБУ: Судью для Мартыненко выберет автоматизированная система

Судью, который будет избирать меру пресечения экс-нардепу Николаю Мартыненко, определит автоматизированная система, сообщила пресс-служба НАБУ.

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"Ходатайство об избрании меры пресечения вносим завтра. Суд тоже, скорее всего, состоится завтра. Кто судья, определит автоматизированная система", - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, НАБУ задержала Мартыненко в рамках расследования по делу ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат".

"20 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председатель комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - заявили в Бюро.

По версии следствия, государственное предприятие «Востгок» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.