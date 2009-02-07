Небоженко: Партия регионов учится у коммунистов зарабатывать деньги

Попытка выразить недоверие правительству была последней возможностью проигравших в газовой войне остановить премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, заявил директор социологической службы “Украинский барометр” Виктор НЕБОЖЕНКО на пресс-конференции в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя позицию инициатора выражения недоверия правительству в Верховной Раде, В.НЕБОЖЕНКО высказался, что “Партия регионов приобретает какую-то новую роль – роль самообеспечения, заработка”.

По мнению политолога, как зарабатывать деньги, депутаты от Партии регионов учатся у коммунистов.

Эксперт отметил осведомленность депутатов, что голосование за недоверие правительству не будет результативным и не приведет к серьезным политическим последствиям.

“Но именно такие голосования хорошо оплачивают... И Партия регионов с коммунистами, прекрасно понимая ужас “РосУкрЭнерго”, воспользовались этим тяжелым состоянием и хорошо заработали”, - констатировал В.НЕБОЖЕНКО.

По словам эксперта, “коммунисты показали, как можно заработать 50 млн. долларов – взять деньги и при этом не изменить ситуацию в большой политике”.

В свою очередь, политолог Игорь ЖДАНОВ поддержал коллегу и отметил, что “фракция коммунистов сделала все возможное для сохранения своего оппозиционного лица, дав то количество голосов, при котором они точно знали, что правительство не будет отправлено в отставку”.

“А с другой стороны, они сохранили возможность и дальше сотрудничать в нормальном ракурсе с правительством, поддерживая его дальнейшие законопроекты”, - заметил И.ЖДАНОВ.

“Это уже что-то новое: Партия регионов научилась зарабатывать, вышла на самообеспечение. Это уже свидетельствует о понимании, что сугубо политические цели являются не самыми главными в жизни, а следует подумать о каком-то пенсионном фонде”, - сказал В.НЕБОЖЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 5 февраля отказалась выразить недоверие правительству. При принятии соответствующего проекта постановления, внесенного депутатами от фракции Партии регионов, проголосовали 203 народных депутата из 228, зарегистрированных в сессионном зале.