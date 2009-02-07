Литвин хочет разобраться с ситуацией в Скадовском и Херсонском портах

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поручил профильным комитетам парламента изучить ситуацию с объединением Скадовского и Херсонского морских торговых портов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, соответствующее поручение спикер дал комитетам после встречи с председателем городского совета города Скадовска Александром ГАВРИШЕМ, председателем Скадовского районного совета Олегом СТАРЕНЬКИМ и начальником Скадовского порта Иваном ОРЛОМ, которая состоялась по их просьбе.

Во время встречи обсуждались вопросы о перспективах деятельности Скадовского морского порта как основного бюджетоформирующего предприятия города. В этом контексте представители Скадовска обратились к В.ЛИТВИНУ с просьбой принять меры по недопущению объединения Скадовского порта с Херсонским.

По их мнению, существуют намерения завладеть землей, на которой расположен порт, путем смены руководства предприятия. При этом отмечалось, что упомянутая реорганизация приведет к существенному сокращению рабочих мест, уничтожению грузовой базы, прекращению поступлений в городской бюджет и в целом к разрушению предприятия.

В.ЛИТВИН дал поручение соответствующим комитетам парламента изучить ситуацию, сложившуюся вокруг Скадовского порта, и представить предложения по ее урегулированию.

Председатель Верховной Рады Украины также намерен обратиться к правительству с аналогичной просьбой.

Как сообщал УНИАН, 27 октября 2008 года в ходе коллегии Министерства транспорта и связи заместитель министра – руководитель “Укрморречфлота” Владимир РАБОТНЕВ заявил журналистам, что Минтранс планирует объединить Скадовский и Херсонский морские торговые порты.

21 января профсоюз Скадовского морского порта на митинге требовал от руководства страны остановить процесс объединения ГП «Скадовский морской торговый порт» и ГП «Херсонский морской торговый порт». Соответствующее обращение участники митинга намерены направить в Кабинет министров Украины и в Верховную Раду.

В ходе митинга также стало известно, что в конце декабря 2008 г. Минтранс начал процесс реорганизации Скадовского порта с целью добавить ему статус портопункта Херсонского морпорта.